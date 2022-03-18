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18 мар 2022

Раскрыта внешность заряженного BMW M3 Touring

Раскрыта внешность заряженного BMW M3 Touring
Автор фото: фирма-производитель

В сеть просочились патентные изображения M3 Touring, которые дают полное представление о его внешности. Жаль, что производитель до сих пор не раскрыл дату премьеры новинки

На изображениях можно заметить, что  машина практически полностью позаимствует оформление передней части у кроссовера X3, включая крупную решетку радиатора в виде ноздрей -  этот элемент уже не раз подвергался критике (не только на X3, но и других моделях). При этом корма запечатлённого на патентных изображениях  заряженного универсала выглядит так же, как и корма обычного BMW 3-Series Touring.

Что касается силовых установок, то в распоряжении M3 Touring окажется только один агрегат – трехлитровая трубированная «шестерка», мощностью в 510 лошадиных сил.  Движок будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом.  Сообщается, что до сотни автомобиль может разогнаться за четыре секунды.  Есть информация, что в семействе M3 может появиться хардкорная модификация с обозначением CSL. Ее отличиями будут облегченный кузов и форсированный до 550 лошадиных сил мотор.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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