Раскрыта внешность заряженного BMW M3 Touring

В сеть просочились патентные изображения M3 Touring, которые дают полное представление о его внешности. Жаль, что производитель до сих пор не раскрыл дату премьеры новинки

На изображениях можно заметить, что машина практически полностью позаимствует оформление передней части у кроссовера X3, включая крупную решетку радиатора в виде ноздрей - этот элемент уже не раз подвергался критике (не только на X3, но и других моделях). При этом корма запечатлённого на патентных изображениях заряженного универсала выглядит так же, как и корма обычного BMW 3-Series Touring.

Что касается силовых установок, то в распоряжении M3 Touring окажется только один агрегат – трехлитровая трубированная «шестерка», мощностью в 510 лошадиных сил. Движок будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом. Сообщается, что до сотни автомобиль может разогнаться за четыре секунды. Есть информация, что в семействе M3 может появиться хардкорная модификация с обозначением CSL. Ее отличиями будут облегченный кузов и форсированный до 550 лошадиных сил мотор.