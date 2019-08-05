Озвучены характеристики новой BMW M3

Заявления руководства немецкого концерна возможном отказе от механических трансмиссий несколько взбудоражили сердца фанатов марки. Теперь же им можно перевести дух, так как объявлены характеристики новой заряженной «трешки» и механическая коробка передач там присутствует

Руководитель BMW M Маркус Флаш в интервью изданию Car подтвердил, что у седана действительно будет версия с привычным задним приводом и механической КПП. Правда, топ-менеджер поспешил сообщить, что она окажется несколько слабее основных модификаций. К слову, о силовой установке, заявлено, что автомобиль получит трехлитровый турбированный мотор, который уже устанавливается на кроссоверы BMW X3 M и BMW X4 M, где развивает 480 л.с. в стандартном исполнении и 510 сил – в версии Competition.

Возвращаясь к версии с механической КПП сообщаем, что она, по предварительным данным, будет довольствоваться только 450 лошадиными силами. Также такой автомобиль будет заднеприводным, в отличие от версий с АКПП, которые позаимствуют систему полного привода от старшей модели М5.