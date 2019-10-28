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28 окт 2019

BMW представила мощный универсал M340i xDrive Touring

BMW представила мощный универсал M340i xDrive Touring
Автор фото: фирма-производитель

Есть такое народное поверье, что настоящий BMW, как утверждают многие поклонники марки, начинается с шести цилиндров. Получается, что до сегодняшнего момента «трешку-универсал» нельзя было назвать  настоящим BMW, так как автомобиль продавался исключительно с турбированными бензиновыми и дизельными «четверками»

Конечно, это все шутки, но факт остается фактом:  3,0-литровая битурбированная «шестерка» B58B30 мощностью 374 лошадиных сил  прописалась под капотом универсала только сейчас, хотя аналогичный седан щеголял ей уже довольно давно. В любом случае это случилось, и у поклонников модели появился новый повод для радости.

Надо отметить, что мотор работает в паре с 8-скоростным «автоматом». Разгон до 100 км/ч занимает у универсала 4,5 секунды — в этом отношении он всего лишь на 0,1 секунды медленнее седана. Из дополнительных технических особенностей модели стоит отметить, что универсал, как и седан, уже в базовой версии оснащается заниженной на 10 мм подвеской M Sport.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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