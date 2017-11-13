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13 ноя 2017

BMW M3 CS не смогла побить рекорд Нюрбургринга

BMW M3 CS не смогла побить рекорд Нюрбургринга
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW опубликовала время прохождения самой мощной в истории модели версии седана BMW M3, CS нового поколения Северной петли Нюрбургринга. Цифры времени прохождения круга мелькнули в промо-ролике, который опубликовали баварцы.

Более чем 20-километровый круг седан прошел за 7 минут и 47 секунд, это время сопоставимо с временем прохождения Нордшляйфе более крупным и тяжелым Porsche Panamera Turbo и на 6 секунд хуже нежели у обладателя абсолютного рекорда среди седанов, итальянской Alfa Romeo Giulia QV. Однако не стоит забывать, что BMW M3 CS на 50 л.с. слабее «итальянки». Время BMW M3 CS всего на секунду хуже, чем у купе M4 CS.

Напомним, что экстремальная версия BMW M3 CS оснащена форсированным до 460 л.с. 4-литровым двигателем с двойным турбонаддувом. Седан получил новые аэродинамические элементы, передний сплиттер, диффузор, крышку капота и крышу из углевоколна. Седан будет выпущен ограниченным тиражом в 1200 экземпляров. В России BMW M3 CS продаваться не будет.
 

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При написании новости использовалась информация:
BMW

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