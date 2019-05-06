Автомобильный портал Motorpage
6 май 2019

BMW раскрыла подробности о новой M3

BMW раскрыла подробности о новой M3
Автор фото: фирма-производитель

Спортивный седан следующего поколения получит 510-сильный двигатель и систему полного привода

Как сообщает издание Auto Express, BMW представит спортивный седан M3 следующего поколения осенью 2019 г. на Франкфуртском автосалоне. Новинку оснастят доработанным трехлитровым рядным шестицилиндровым мотором с двумя турбинами, который будет доступен в нескольких уровнях форсировки. Начальный вариант будет развивать 480 л.с., флагманская версия Competition, в свою очередь, будет обладать мощностью уже в 510 лошадиных сил. К слову, на данный момент у самой мощной версии BMW M3 лишь 460 «лошадей».

Что касается системы полного привода, то она будет аналогична той, которая устанавливается на старшую модель M5. Любопытно, что электроника сможет перебрасывать крутящий момент исключительно на задние колеса, чтобы водитель, например, имел возможность пустить автомобиль в управляемый занос.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
AutoExpress

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW M3

BMW досрочно прекратит производство М3

14 марта 2018
BMW M3 CS

BMW M3 CS не смогла побить рекорд Нюрбургринга

13 ноября 2017
BMW M3 CS

BMW представила самую мощную М3 в истории

08 ноября 2017
BMW M3 CS

Названа дата премьеры самой мощной BMW M3 в истории

07 ноября 2017

BMW поделилась подробностями обновленного M3

27 января 2017
BMW M3 Touring

Линейка BMW 3-Series пополнится «горячим» универсалом

20 мая 2015

 Новости BMW M3

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Range Rover Evoque - land rover range rover evoque 2020 драйверы оценят, веганы поймут Тест драйв
06 мая 2019

Land Rover Range Rover Evoque
"Range Rover Evoque: драйверы оценят, веганы поймут"
KIA Cerato - kia cerato 2019 с максимальной предвзятостью
Тест драйв
30 апреля 2019

KIA Cerato
"С максимальной предвзятостью"
Lexus RX - lexus rx 350l 2018 два плюс-минус три
Тест драйв
26 апреля 2019

Lexus RX
"Два плюс-минус три"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 доброе тепло
Автопутешествия
17 апреля 2019

Mitsubishi Pajero Sport
"Доброе тепло"

Написано новостей:

2 3 3 1 8