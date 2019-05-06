BMW раскрыла подробности о новой M3

Спортивный седан следующего поколения получит 510-сильный двигатель и систему полного привода

Как сообщает издание Auto Express, BMW представит спортивный седан M3 следующего поколения осенью 2019 г. на Франкфуртском автосалоне. Новинку оснастят доработанным трехлитровым рядным шестицилиндровым мотором с двумя турбинами, который будет доступен в нескольких уровнях форсировки. Начальный вариант будет развивать 480 л.с., флагманская версия Competition, в свою очередь, будет обладать мощностью уже в 510 лошадиных сил. К слову, на данный момент у самой мощной версии BMW M3 лишь 460 «лошадей».

Что касается системы полного привода, то она будет аналогична той, которая устанавливается на старшую модель M5. Любопытно, что электроника сможет перебрасывать крутящий момент исключительно на задние колеса, чтобы водитель, например, имел возможность пустить автомобиль в управляемый занос.