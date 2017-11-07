Нынешнее поколение BMW M3 станет второй моделью, которая будет иметь экстремальную версию CS. Работы по ее созданию практически закончены, седан покажут до конца этого месяца.

Технически седан будет соответствовать купе M4 CS, то есть получит форсированный до 460 л.с. 6-цилиндровый 3-литровый турбодвигатель. Это сделан BMW M3 CS не только самой мощной в кузове F80, но и вообще во всей истории «заряженного» седана.

Седан получит доработанную подвеску, капот, крышу, крышку багажника и задний диффузор. Кроме того, он получит керамические тормозные механизмы, а также более агрессивный аэродинамический обвес.

Несмотря на более мощный двигатель и экстремальные характеристики, в BMW M говорят, о том, что седан будет вполне комфортным для использования каждый день. А для тех, кому нужна машина исключительно для трека готовится двухдверная М4 CSL, которая будет омологирована для дорог общего пользования, но ориентирована будет исключительно для использования на гоночной трассе.