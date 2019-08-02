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2 авг 2019

Ателье AC Schnitzer улучшило новый BMW X5

Ателье AC Schnitzer улучшило новый BMW X5
Автор фото: фирма-производитель

В пакет доработок входит новый обвес, заниженная подвеска и расширение колеи. Не обошли вниманием и техническую составляющую кроссовера

Практически любой тюнинг начинается с внешности. Полный комплект деталей от AC Schnitzer включает в себя 12-миллиметровые проставки для расширения колеи, оригинальные бамперы, пороги и капот, диффузор, спойлер, нестандартную выхлопную систему, а также низкопрофильные шины с дисками 275/35 R22 спереди и 315/30 R22 сзади. В салоне изменения в штрихах — накладки на педали и крышка контроллера iDrive.

О технических доработках немцы пока не распространяются, но известно, что ателье готовит новые блоки управления двигателем для версий M50i и xDrive 30d. Примерные показатели бензиновой версии известны: на BMW M850i xDriveс аналогичным двигателем мотористы повысили мощность с 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента до 600 сил и 850 Нм. 

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