BMW сделал ностальгическую версию X5 только для канадского рынка

Компания BMW представила ограниченную версию кроссовера X5 под названием Edition 25 Jahre. Она выпущена в честь 25-летнего юбилея модели X5, которая вышла на рынок в 1999 году. Всего сделают 250 экземпляров BMW X5 Edition 25 Jahre, а продавать их будут только в Канаде

Кроссовер доступен в двух классических цветах: темно-зеленом (Oxford Green II Metallic) или синем (Le Mans Blue Metallic). В первом случае салон имеет отделку из кожи серебристого цвета, а во втором - темно-коричневого. Также для такой версии подготовили эксклюзивные 21-дюймовые диски с Y-образными спицами. Похожий дизайн 18-дюймовых дисков был у X5 1999 года.

В основе Edition 25 Jahre лежит модификация xDrive40i, дополненная пакетами XLine и M Sport. Автомобиль оснащен 3,0-литровым 6-цилиндровым турбомотором мощностью 381 л.с. и 540 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” составляет 5,4 с. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.