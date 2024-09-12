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12 сен 2024

BMW сделал ностальгическую версию X5 только для канадского рынка

BMW сделал ностальгическую версию X5 только для канадского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW представила ограниченную версию кроссовера X5 под названием Edition 25 Jahre. Она выпущена в честь 25-летнего юбилея модели X5, которая вышла на рынок в 1999 году. Всего сделают 250 экземпляров BMW X5 Edition 25 Jahre, а продавать их  будут только в Канаде

Кроссовер доступен в двух классических цветах: темно-зеленом (Oxford Green II Metallic) или синем (Le Mans Blue Metallic). В первом случае салон имеет отделку из кожи серебристого цвета, а во втором - темно-коричневого. Также для такой версии подготовили эксклюзивные 21-дюймовые диски с Y-образными спицами. Похожий дизайн 18-дюймовых дисков был у X5 1999 года.

В основе Edition 25 Jahre лежит модификация xDrive40i, дополненная пакетами XLine и M Sport. Автомобиль оснащен 3,0-литровым 6-цилиндровым турбомотором мощностью 381 л.с. и 540 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” составляет 5,4 с. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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