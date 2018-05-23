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23 май 2018

BMW показала новый X5

BMW показала новый X5
Автор фото: фирма-производитель

На прошлой неделе стало известно, что новое поколение BMW X5 будет представлено в этом году. Компания BMW опубликовала первые фотографии и информацию о будущей новинке.

Конечно, на фотографиях предсерийный прототип обклеен маскировочной пленкой, но первые выводы о внешности кроссовера сделать можно. Судя по всему, у него будут очень большие «ноздри» радиаторной решетки и фары в стиле флагманского кроссовера Х7 (его производство, кстати, тоже начинается в этом году).

В BMW  пока скрывают техническую информацию, рассказав лишь, что новый Х5 получит адаптивную подвеску M Professional и станет первой моделью компании с интегральным активным рулевым управлением.

Однако понятно, что новое поколение BMW X5 будет построено на модульной платформе CLAR, которая становится основой всех моделей компании. Машина немного прибавит в размерах, вырастет колесная база, но за счет применения алюминия и сверхпрочных сталей станет легче предшественника.

Прототипы BMW испытывает в Южной Африке, пустынях США и на зимнем полигоне в Швеции. Доводку управляемости машина проходит на собственном полигоне во Франции, скоростной трассе в Алабаме и, естественно, на Северной петле Нюрбургринга.

Официальный дебют нового поколения BMW X5, вероятнее всего, состоится в сентябре этого года на автосалоне в Париже.

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При написании новости использовалась информация:
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