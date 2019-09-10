Автомобильный портал Motorpage
10 сен 2019

BMW представила водородный X5

BMW представила водородный X5
Автор фото: фирма-производитель

Во Франкфурте дебютировал BMW X5 i Hydrogen Next – концепция, которая демонстрирует возможности внедрения технологии топливных элементов, работающих на водороде

Подробностями о силовой установке в BMW пока не делятся. Известно только то, что в ее состав не входит двигатель внутреннего сгорания – на это указывает отсутствие патрубков выхлопной системы.  Внешние изменения тоже минимальны - лишь несколько элементов, указывают на принадлежность кроссовера к i-линейке: колесные диски с синими акцентами и цвет кузова Mineral White.

Между тем, в BMW заявляют о запуске мелкосерийного производства подобных автомобилей уже в 2022 году, однако массовое производство будет освоено гораздо позже.  Напомним, что в области системы привода с использованием технологии водородных топливных элементов BMW сотрудничает с Toyota. Компании подписали соответствующее соглашение о партнерстве еще в 2016 году. На тот момент у баварцев уже был опыт производства подобных транспортных средств: за год до этого они выпустили ограниченную партию водородных 5-Series GT.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
AC Schnitzer BMW X5

Ателье AC Schnitzer улучшило новый BMW X5

02 августа 2019

Новый BMW X5 прошел проверку пустыней

19 ноября 2018
BMW X5 2019

BMW X5 всё больше заряжают перед стартом

26 октября 2018
BMW X5

BMW рассказала о новом Х5 для России

18 июля 2018
BMW X5

Все о новом BMW X5

07 июня 2018
BMW X5

BMW показала новый X5

23 мая 2018

 Новости BMW X5

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Superb - skoda superb combi 2016 неоднозначная практичность Тест драйв
10 сентября 2019

Skoda Superb
"Неоднозначная практичность"
Bentley Continental GT - прижились ли технологии porsche в шасси bentley continental gt 2018
Тест драйв
09 сентября 2019

Bentley Continental GT
"Прижились ли технологии Porsche в шасси Bentley Continental GT?"
BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover - сравнительный тест. если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» bmw x7, брутальный lexus lx и «аристократ» range rover
Сравнительный тест
06 сентября 2019

BMW X7, Lexus LX, Land Rover Range Rover
"Если не мелочиться: в схватке за звание царя горы сошлись «технарь» BMW X7, брутальный Lexus LX и «аристократ» Range Rover"
Audi SQ8 - audi sq8 tdi 2020: реанимация дизеля
Тест драйв
05 сентября 2019

Audi SQ8
"Audi SQ8: реанимация дизеля"

Написано новостей:

2 4 1 8 5