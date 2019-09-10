BMW представила водородный X5

Во Франкфурте дебютировал BMW X5 i Hydrogen Next – концепция, которая демонстрирует возможности внедрения технологии топливных элементов, работающих на водороде

Подробностями о силовой установке в BMW пока не делятся. Известно только то, что в ее состав не входит двигатель внутреннего сгорания – на это указывает отсутствие патрубков выхлопной системы. Внешние изменения тоже минимальны - лишь несколько элементов, указывают на принадлежность кроссовера к i-линейке: колесные диски с синими акцентами и цвет кузова Mineral White.

Между тем, в BMW заявляют о запуске мелкосерийного производства подобных автомобилей уже в 2022 году, однако массовое производство будет освоено гораздо позже. Напомним, что в области системы привода с использованием технологии водородных топливных элементов BMW сотрудничает с Toyota. Компании подписали соответствующее соглашение о партнерстве еще в 2016 году. На тот момент у баварцев уже был опыт производства подобных транспортных средств: за год до этого они выпустили ограниченную партию водородных 5-Series GT.