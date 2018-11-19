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19 ноя 2018

Новый BMW X5 прошел проверку пустыней

Новый BMW X5 прошел проверку пустыней
Автор фото: фирма-производитель

Порой, чтобы показать потенциал автомобиля, производитель идет на серьезные меры. Именно так и поступает компания BMW, когда хочет продемонстрировать пакет внедорожных систем на новом X5

Задумав подойти к демонстрации, абсолютно, нетривиально, компания решила построить специальную гоночную трассу. Приехав в марокканскую пустыню, компания возвела легендарную трассу Монца. На всякий случай напомним, что этот трек напрямую относится к гоночной серии Формула 1, однако его пустынная модификация выполнена в идентичном масштабе без грамма асфальта.

Да, в BMW построили полную копию трассы из песка. Его было использовано около 3500 кубометров. Вся история создавалась лишь для одного - показать, как работает новый пакет систем xOffroad. Он позволяет переключать режимы работы электроники между четырьмя программами: для движения по песку, камням, гравию и снегу.

Стоит отметить, что кроссовер проехал трассу мастерски, словно в настоящем ралли. К слову, внедорожный набор xOffroad у X5 появился впервые. Выбирая нужный режим движения, у кроссовера меняются настройки работы коробки, полного привода, системы стабилизации, высота дорожного просвета и отклики на нажатие педали газа.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Nation News

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