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4 июн 2018

BMW опубликовала первые фотографии нового Z4

BMW опубликовала первые фотографии нового Z4
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW опубликовала первые тизерные фотографии нового поколения родстера Z4. Радоваться фанатам пока рано: машина все еще укатана камуфляжем.

На фотографиях показа топовая версия родстера, которая получит индекс Z4 M40i (М-версии у родстера не будет и в новом поколении). Родстер, несмотря на скрывающего важные черты, сохранил практически все стилистическия решения, что компания показала в прошлом году на одноименном концепте.

Под капотом самая мощная версия BMW Z4 M40i будет находиться 4-литровый бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 340-390 л.с. Базовым же двигателем станет 2-литровый турбомотор мощностью 251 л.с.

Новый BMW Z4 будет исключительно заднеприводным, момент будет передаваться на колеса через 6-ступенчатую механическую коробку передач или «автомат».

Публичный дебют нового поколения BMW Z4 состоится в сентябре этого года на автосалоне в Париже.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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