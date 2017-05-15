В BMW не собираются менять индекс наследника родстера Z4, производство которого прекратили в августе прошлого года. То есть, вопреки многочисленным слухам, родстер сохранит индекс Z4. Есть и другие хорошие новости

«Новый спортивный автомобиль однозначно не будет носить имя Z5, — заявил в интервью Auto Glide глава BMW Americas Людвиг Уиллиш. — Он будет назваться Z… вероятно, Z4». Кроме того, на вопрос какими двигателями будет оснащаться новый родстер Уиллиш ответил, что цифры в названии не имеют никакого отношения к тому, сколько цилиндров будет у двигателя. Читая между строк это заявление можно сделать вывод, что новое поколение BMW Z4 сохранит в гамме рядные 6-цилиндровые двигатели. Также Уиллиш отметил, что появление полноприводной модификации Xdrive маловероятно, а вот гибридная версия Z4 рассматривается.

Ранее появлялась информация, что полный привод в новом родстере будет реализован с помощью электромоторов, которые будут приводить в движение передние колеса. Эту технологию баварцам предоставит японская Toyota. Напомним, что родстер BMW разрабатывается совместно с японской Toyota, которая будет использовать платформу для создания наследницы купе Supra. В BMW отвечают за ходовую часть и бензиновые двигатели, а японцы занимаются адаптацией для спорткара гибридных технологий.