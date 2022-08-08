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8 авг 2022

BMW сняла с производства электрокар i3

BMW сняла с производства электрокар i3
Автор фото: фирма-производитель

Жизненный цикл одного из самых популярных европейских электрокаров подошел к концу - немецкий концерн даже провел специальную церемонию прощания с моделью i3, передавая автомобили из финальной серии своим клиентам

Надо сказать, что на конвейере автомобиль продержался достаточно долго - девять с половиной лет. Объемы производства тоже оказались сравнительно большими, если сравнивать с другими электрокарами, разумеется- 250 тысяч машин.

Нельзя не упомянуть, что i3 совершил и маленькую технологическую революцию, так как стал первым в мире массовым автомобилем с несущим монококом из углепластика. Что касается технических характеристик, то электромотор развивал 170 лошадиных сил. Машины последних лет выпуска оснащали батареей емкостью 120 кВт*ч, она обеспечивала запас хода на одном полном заряде до 246 км.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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