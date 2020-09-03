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3 сен 2020

Американская полиция отказывается от экологических BMW

Американская полиция отказывается от экологических BMW

Американские полицейские избавляются от служебных BMW i3. Электромобили оказались попросту непригодными для службы

Ещё в 2018 году полиция Лос-Анджелеса закупила электрокары BMW i3s на сумму 10 миллионов долларов, а уже спустя два года от машин решили избавиться: их продают за полцены. Оказалось, что электромобили с запасом хода 130 километров просто не годятся для службы.  Любопытно, что решение о закупке электрокаров со столь маленьким запасом хода вызывало сомнения еще в самом начале: большая часть полицейских i3 не использовалась изначально, а остальные годились лишь для поездок по личным делам. В результате местный полицейский департамент вернул машины дилеру.

Электрический хэтчбек i3 представлен на рынке с 2013 года. Ранее в BMW заявили, что модернизация модели не планируется: электрокар продолжат выпускать в том виде, в котором он впервые сошёл с конвейера шесть лет назад. Это объясняется стабильным спросом: с момента появления в продаже по всему миру было продано 150 тысяч экземпляров.

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