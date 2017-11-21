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21 ноя 2017

BMW отзовет в США все i3 из-за непристегнутой женщины

BMW отзовет в США все i3 из-за непристегнутой женщины
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW будет вынуждена отозвать все проданные в США электрические хэтчбеки i3 и приостановила продажи этой модели, а также передачу клиентам автомобилей, которые были заказаны, но еще не успели покинуть дилерские центры.

Официальные представители компании отказываются комментировать эту информацию, потому фанаты собрали воедино разрозненную информацию и даже раздобыли специальную памятку для сотрудников дилерских центров, по которой те должны отвечать на все вопросы.

Итак, о сервисной кампании будет объявлено в январе, она добровольная и под нее подпадает 30 542 автомобиля 2014-2018 годов выпуска, из них 1159 находятся у дилеров. Но самое необычное в этом отзыве — причина.

В памятке говорится о том, что в результате краш-теста Североамериканской администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA) установлено, что в аварии может серьезно пострадать водитель, если этоженщина ростом до 152 см весом до 50 килограммов. В случае, если она не пристегнута ремнем безопасности, то в аварии у нее могут серьезно пострадать грудная клетка и шейные позвонки.

Казалось бы – решение простое, в машине нужно пристегиваться всем пассажирам, но американские чиновники заявили, что выставят i3 низкую оценку за безопасность, если проблема не будет устранена. Как оказалось в США есть штат (Нью-Хэмпшир), где ремни безопасности являются обязательными только для водителя и пассажиров младше 18 лет. Баварцы пока выпустили официальное письмо, в котором заявили, что работают на решением проблемы и рекомендуют всем пристегиваться в машине.
 

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При написании новости использовалась информация:
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