24 апр 2026

BMW готовит новый i3 с запасом хода более 1000 км

BMW готовит к дебюту на автосалоне в Пекине новую версию электрического седана i3 с увеличенной колесной базой. Модель разработана специально для китайского рынка

Главной особенностью новинки стала колесная база длиной 3 метра (прибавка составила более 100 мм), что даже превышает седан 5-й серии. Кроме этого, такой i3 отличается традиционными дверными ручками вместо выдвижных (новый стандарт безопасности в Китае), а также иными декоративными вставками, которые подсвечиваются при включении автомобиля.

BMW сообщил, что седан получит более энергоемкую батарею с запасом хода более 1000 километров по циклу CLTC. При этом поддерживается быстрая зарядка мощностью до 400 кВт. Заявляется, что за 10 минут можно восполнить энергию на 400 км запаса хода.

