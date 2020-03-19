Шеф-стилист Bentley раскритиковал дизайн BMW i3

В ранге концепта BMW i3 был представлен еще в 2011 году и вызвал весьма противоположные по настроению отклики. Причем у некоторых людей до сих пор душа болит при взгляде на этот автомобиль

Например, Штефан Зилафф, шеф-дизайнер компании Bentley, в интервью изданию Autocar заявил, что уважает BMW за смелость сделать такой хэтч серийным. Однако при этом он подчеркнул, что по его мнению, покупатели i3 делали свой выбор в его пользу отнюдь не по причине внешности.

«Если мы взглянем на Taycan, то сразу поймем, что это Porsche. Если мы посмотрим на Tesla, то заметим, что они не выглядят навязчиво-драматично. Как дизайнер, я восхищаюсь коллегами из BMW и их работой по созданию i3, но если вы поговорите с его покупателями, то они скажут, что выглядит он… уродливо», – цитирует издание слова стилиста. Между тем, в Bentley однажды пообещали, что их собственный электромобиль тоже однажды получит «очень смелый» дизайн.