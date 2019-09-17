Почему BMW не будет обновлять свой электрокар I3

Компания BMW не будет модернизировать электрический хэтчбек i3: модель продолжат выпускать в том виде, в котором она впервые сошла с конвейера шесть лет назад. Отсутствие изменений оправдывается высоким спросом на модель

«Никаких конкретных планов относительно преемника i3 нет, – заявил глава отдела продаж и маркетинга BMW Питер Нот. – Для шестого года продаж i3 показывает себя хорошо на рынке: в первой половине текущего года спрос увеличился на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в августе 2019 года рост составил 30 процентов».

Всего с момента появления модели по всему миру было реализовано более 150 тысяч экземпляров i3. «Именно поэтому электрический хэтчбек в его нынешнем виде будет продаваться еще несколько лет», – заключил Нот.