BMW I3 - жизнь продолжается

Несмотря на то, что BMW I3 оказался слишком дорогим и малоприбыльным проектом, новое руководство марки решило продлить ему жизнь

Начать стоит с того, что у BMW i3 все же не будет прямого наследника, о чём не раз говорили ответственные лица баварской компании (в частности об этом заявил в сентябре в интервью Financial Times член совета директоров Питер Нота), но это не значит, что i3 пора хоронить в принципе. Надо заметить, что после прошлогоднего апгрейда продажи электрического хэтчбека в Европе пошли вверх и это серьезно меняет дело.

С учётом позитивных трендов Оливер Ципзе, новый исполнительный директор марки, главной задачей которого называется ускорение проникновения марки BMW в электромобильный сегмент, решил, что i3 нужно ещё раз модернизировать и продлить его жизнь ещё как минимум на пару лет. В интервью газете Frankfurter Allgemeine Ципзе указал на то, что i3 за шесть лет жизни стал по-настоящему культовой машиной, и списывать со счетов её рано. В ближайшее время i3, вероятно, получит ещё более ёмкую батарею, чтобы подтянуться по запасу хода к конкурентам.