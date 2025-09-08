Автомобильный портал Motorpage
8 сен 2025

BMW iX3 стал первой моделью Neue Klasse: 469 л.с., 4,9 до «сотни» и 644 км запаса хода

На автосалоне в Мюнхене BMW представил электрокроссовер под названием iX3. Модель войдет в новую линейку Neue Klasse

BMW iX3 сохранил узнаваемые «ноздри» и получил новый дизайн оптики, который передает на все будущие модели бренда. В салоне вместо привычной отдельной «приборки» установлен тонкий экран у основания лобового стекла, а по центру передней панели расположился тачскрин в форме параллелограмма. Информационно-развлекательная система работает на фирменной ОС BMW X. iX3 стал первой моделью BMW, чей функционал распределен между четырьмя мощными компьютерами. Например, один из них координирует работу силовой установки, подвеску и рулевое управление, другой отвечает за комфорт в салоне, а третий — за работу цифровых систем.

Электрический кроссовер iX3 50 xDrive получил два мотора суммарной мощностью 463 л.с. и 473 Нм крутящего момента. Запас хода составит 644 км. Разгон до «сотни» занимает 4,9 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 209 км/ч.

Все автомобили линейки Neue Klasse получат систему быстрой зарядки мощностью до 400 кВт, что позволяет «заправиться» на 370 км запаса хода всего за 10 минут. Дополнительно iX3 получил NACS-разъем (можно заряжаться от станций Tesla).
 

