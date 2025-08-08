Автомобильный портал Motorpage
8 авг 2025

Мотоцикл BMW R18 превратили в кофемашину

Автор фото: фирма-производитель

Немецкая компания ECM представила эксклюзивную кофемашину, созданную на базе двигателя мотоцикла BMW R18. Устройство получило название Big Coffee Boxer, и всего планируется выпустить 80 экземпляров, каждый из которых оценен в 9 185 долларов (730 000 рублей)

Big Coffee Boxer весит около 63,5 кг и действительно выполнен из настоящего алюминиевого блока двигателя мотоцикла. Работа с таким материалом оказалась непростой задачей, как отметил управляющий директор ECM Михаэль Хаук. Кофемашина оснащена двумя независимыми системами циркуляции воды, что позволяет одновременно готовить кофе и взбивать молочную пену.

Также предусмотрены система теплообмена, манометры давления бойлера и насоса, тихий роторный насос, бойлер из нержавеющей стали объемом 1,9 литра, профессиональные клапаны подачи пара и воды, дисплей с подсчетом приготовленных порций, а также возможность выбора температур.

