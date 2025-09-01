BMW превратила электрический седан i7 в арт-объект

Компания BMW представила необычную версию седана i7, стилизованную под произведение искусства. Автором проекта является южнокорейский художник Ли Кун Ён, известный по экспериментальным перформансам и серии Bodyscape

83-летний маэстро выбрал для основы своей работы ярко-красный цвет и покрыл большую часть кузова рисунками от абстрактных форм до лиц и сердец. Каждая сторона автомобиля получила уникальное оформление, что подчеркивает уникальность экземпляра с разных углов обзора.

По словам художника, арт-кар символизирует взаимодействие искусства и технологий, а также отражает «точность и отзывчивость» диалога между водителем и машиной.

Проект приурочен к 50-летию программы BMW Art Cars и 30-летию присутствия марки в Южной Корее. Увидеть уникальный электроседан в живую можно будет с 3 по 6 сентября в BMW Lounge в Сеуле.

