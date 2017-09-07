Североамериканское отделение BMW опубликовало загадочный тизер: фотографию кроссовера с панорамной крышей, который стоит на посадочной площадке для вертолетов. Подпись к фото гласит «We’re redefining luxury with something big on September 8th. Stay tuned». Это можно перевести как «Мы придадим новый смысл роскоши с чем-то большим 8 сентября. Оставайтесь на связи».

О том, что анонсирована премьера BMW X7, вернее концепта, потому что сам серийную версию покажут в следующем году, говорят сразу несколько вещей. Во-первых слова «роскошь» и «большой» в слогане. Во-вторых через панорамную крышу с Y-образным усилителем видно, что позади двух сидений второго ряда еще предостаточно места. А BMW X7 был анонсирован в двух вариантах: семиместном и роскошном четырехместном варианте.

Никакой технической информации или хотя бы намеков на нее о кроссовере BMW X7 пока нет. Все что доподлинно известно: он будет построен на модульной платформе CLAR, которую BMW использует для всех своих новых моделей. Стоимость машины будет превышать 100 тысяч евро. А ее основным конкурентом станет Mercedes-Maybach GLS, который должен появиться после смены поколений штутгартской модели.

