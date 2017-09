Североамериканское отделение BMW опубликовало загадочный тизер: фотографию кроссовера с панорамной крышей, который стоит на посадочной площадке для вертолетов. Подпись к фото гласит «We’re redefining luxury with something big on September 8th. Stay tuned». Это можно перевести как «Мы придадим новый смысл роскоши с чем-то большим 8 сентября. Оставайтесь на связи».