Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) объявляет о начале масштабного отзыва немецких автомобилей компании BMW.

Как указывается в официальном сообщении американского регулятора, в рамках данной сервисной кампании будут отозваны автомобили одной модели – гибридные компакт-кары BMW i3, реализованные в период с 2014-ого по 2017-ый годы. Как отмечают эксперты, отзыв затронет как недавно обновленную, так и дорестайлинговую версию i3. В общей сложности немецкий автопроизводитель отзовет около 19 130 экземпляров гибридной модификации i3.

Причиной отзыва, как сообщает NHTSA, стала высокая вероятность контакта кабеля аккумулятора и вентиляционной трубы, которая отводит топливные пары из бензобака, что может привести к повреждению последнего и образованию пробоины. В конечном итоге этот дефект вызовет утечку паров топлива. Как отмечают в компании, на данный момент никаких сообщений о возгорании по этой причине

Официальные дилеры немецкого автопроизводителя оповестят всех клиентов, которые приобрели гибридные компакты i3, о наличии неисправности и пригласят их пройти бесплатное техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре. Специалисты центров в ходе ремонтных работ установят хомут для предотвращения трения элементов друг об друга и, в случае наличия пробоины в вентиляции, заменят трубу.