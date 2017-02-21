Автомобильный портал Motorpage
21 фев 2017

BMW объявила о масштабном отзыве своих «гибридов»

BMW объявила о масштабном отзыве своих «гибридов»
Автор фото: неткаршоу.ком

Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) объявляет о начале масштабного отзыва немецких автомобилей компании BMW.

Как указывается в официальном сообщении американского регулятора, в рамках данной сервисной кампании будут отозваны автомобили одной модели – гибридные компакт-кары BMW i3, реализованные в период с 2014-ого по 2017-ый годы. Как отмечают эксперты, отзыв затронет как недавно обновленную, так и дорестайлинговую версию i3. В общей сложности немецкий автопроизводитель отзовет около 19 130 экземпляров гибридной модификации i3.

Причиной отзыва, как сообщает NHTSA, стала высокая вероятность контакта кабеля аккумулятора и вентиляционной трубы, которая отводит топливные пары из бензобака, что может привести к повреждению последнего и образованию пробоины. В конечном итоге этот дефект вызовет утечку паров топлива. Как отмечают в компании, на данный момент никаких сообщений о возгорании по этой причине

Официальные дилеры немецкого автопроизводителя оповестят всех клиентов, которые приобрели гибридные компакты i3, о наличии неисправности и пригласят их пройти бесплатное техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре. Специалисты центров в ходе ремонтных работ установят хомут для предотвращения трения элементов друг об друга и, в случае наличия пробоины в вентиляции, заменят трубу.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Мотор, NHTSA

Комментарии к новости

Последние новости

...

BMW привезет в Россию обновленное семейство 4-Series

16 февраля 2017

BMW объявил о масштабном отзыве из-за подушек безопасности Takata

09 февраля 2017

BMW планирует использовать 3D-печать в производстве автомобилей

07 февраля 2017

BMW представила новое поколение универсала 5-Series

02 февраля 2017

BMW поделилась подробностями обновленного M3

27 января 2017

BMW i меняет сферу деятельности

27 января 2017

 Новости BMW

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Pajero - mitsubishi pajero 2015 цвет зимы Автопутешествия
20 февраля 2017

Mitsubishi Pajero
"Цвет зимы"
Hyundai Solaris - hyundai solaris 2017 занимательная «соляристика»
Тест драйв
17 февраля 2017

Hyundai Solaris
"Занимательная «соляристика»"
Lada XRay - lada xray 2015 совет да любовь!
Тест драйв
17 февраля 2017

Lada XRay
"Совет да любовь!"
Land Rover Discovery Sport - автопутешествия: land rover discovery sport. уральские метаморфозы
Автопутешествия
16 февраля 2017

Land Rover Discovery Sport
"Уральские метаморфозы"

Написано новостей:

1 8 3 0 6