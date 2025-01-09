BMW показал новое поколение системы iDrive с проекционным дисплеем по всей ширине лобового стекла

Компания BMW представила информационно-развлекательную систему iDrive нового поколения

Основной особенностью системы является проекционное отображение информации на широкой панели у основания лобового стекла. Этот дисплей получил название Panoramic Vision и заменяет привычную «приборку» перед водителем. Проекция делится на три части и может быть настроена под предпочтение водителя. Основной центральный сенсорный дисплей выполнен в форме параллелограмма. За дополнительную плату можно будет оснастить автомобиль проекционным экраном с дополненной реальностью.

Инженеры доработали и рулевое колесо, приплюснув верхнюю часть. В BMW отмечают, что это решение может вызывать вопросы у пользователей, но направлено на повышение удобства восприятия проекции. Информационно-развлекательный комплекс работает на операционной системе X нового поколения, которая отличается персонализированными возможностями (позволяет выбирать личные фотографии на заставку или менять расположение виджетов по вкусу).