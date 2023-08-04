Запечатлен новый BMW X2

В интернете были опубликованы фотографии нового поколения кроссовера BMW X2, официальная презентация которого должна состояться до конца текущего года

К сожалению, на опубликованных фотографиях автомобиль предстает перед нами в камуфляже, но некоторые детали подметить можно. Кузов нового поколения выполнен в купе-образной форме. Решетка радиатора и нижний воздухозаборник получат одинаковый узор в виде треугольников. Ожидается, что компания также представит электрическую версию iX2, дизайн передней части которой может отличаться.

По некоторым данным, моторная гамма X2 будет схожа с агрегатами, которые получил обновленный X1. В базе - это бензиновый 3-цилиндровый турбомотор объемом 1,5 л. (136 л.с. и 230 Нм). Версии подороже - это гибриды, в основе которых может лежать бензиновый турбомотор объемом 2,0 л. или дизельный 2-литровый, работающий в паре с 48-вольтовым генератором Суммарная мощность составит 218 л.с. (360 Нм) и 211 л.с. (400 Нм) соответственно. Электрическая версия iX2 вероятно получит два электромотора совокупной мощностью 313 л.с. (494 Нм).