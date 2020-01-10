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10 янв 2020

BMW X2 перевели на электричество

BMW X2 перевели на электричество
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW представила гибридный кроссовер X2 xDrive25e, который может проехать исключительно на электротяге до 60 километров

В технической части откровений нет - кроссовер получил всю начинку от аналогичной гибридной версии модели X1. Речь идет о 1,5-литровом трехцилиндровом бензиновом наддувном двигателе, выдающим 125 л. с. и 220 Н•м крутящего момента, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Что касается электрической «добавки», то ей стал 95-сильный (165 Н•м) электрический агрегат, который расположился на задней оси.

Отметим, что мотор питается от блока литий-ионных батарей на 10 киловатт-часов. Если говорить о суммарной мощности двух агрегатов, то она составляет 220 лошадиных сил. Максимальная скорость составила 295 км в час.  Интересно, что на электротяге автомобиль способен ездить на скоростях до 135 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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