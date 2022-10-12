BMW снимает кроссовер X2 с производства

Вслед за компактным кроссовером BMW X1 готовится обновиться и кросс-купе X2

Модель уже исчезла из всех конфигураторов – европейских и американских. Эксперты предполагают, что совсем скоро баварцы представят преемника. Кросс-купе может выйти, к примеру, только в электрическом варианте. Эта версия выглядит наиболее правдоподобно: чтобы не тратиться на разработку версий с различными ДВС, производитель, наверняка, ограничится одной- наиболее перспективной.

Что касается соплатформенного кроссовера X1, то его обновили в конце весны текущего года. Помимо обычных версий с ДВС, автомобиль стали предлагать и в электрической конфигурации – с 313-сильной силовой установкой.