Первые изображения кроссовера BMW X2

В интернете были опубликованы изображения нового поколения компактного кроссовера BMW X2, дебют которого состоится в конце этого года

На изображениях видно, что BMW X2 обзаведется более современным экстерьером. Бросаются в глаза новые массивные бампера, ярко выделенная решетка радиатора, небольшой спойлер над дверью багажника, брутальные пластичные формы по бокам, а также широкие колесные диски.

Обновленный BMW X2 будет построен на платформе FAAR, на которой также базируется новый X1 и модели 1 и 2 серии. Вероятно, в основе гибридной установки мы увидим 4-цилиндровый турбомотор объемом 2,0 л. Суммарная мощность - 300 л.с. Крутящий момент - 400 Нм. Данный агрегат работает в паре с 7-ступенчатым “автоматом” Steptronic. Привод - полный.