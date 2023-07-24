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24 июл 2023

Первые изображения кроссовера BMW X2

Первые изображения кроссовера BMW X2
Автор фото: фирма-производитель

В интернете были опубликованы изображения нового поколения компактного кроссовера BMW X2, дебют которого состоится в конце этого года

На изображениях видно, что BMW X2 обзаведется более современным экстерьером. Бросаются в глаза новые массивные бампера, ярко выделенная решетка радиатора, небольшой спойлер над дверью багажника, брутальные пластичные формы по бокам, а также широкие колесные диски.

Обновленный BMW X2 будет построен на платформе FAAR, на которой также базируется новый X1 и модели 1 и 2 серии. Вероятно, в основе гибридной установки мы увидим 4-цилиндровый турбомотор объемом 2,0 л. Суммарная мощность - 300 л.с. Крутящий момент - 400 Нм. Данный агрегат работает в паре с 7-ступенчатым “автоматом” Steptronic. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Колёса

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