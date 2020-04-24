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24 апр 2020

BMW обновит кроссовер X2

BMW обновит кроссовер X2
Автор фото: фирма-производитель

Модель X2 появится в продаже в 2021 году и будет отличаться не только увеличенной решеткой радиатора, как это стало модным

Начнем с дизайна. У нынешнего X2 — круглые противотуманки под фарами, которые являлись весьма спорным дизайнерским решением. У обновленного автомобиля их не будет: на прототипе на их месте наклейки. Ранее они были удалены и у обновленного кроссовера X1. Тонкая каемка на фарах говорит о том, что их графика станет другой. Также, судя по шпионским снимкам, бока и задняя часть кросс-купе практически без изменений, но не исключено, что появятся новые световые задние фонари, а также колесные диски нового дизайна и новые оттенки окраски кузова.

Что касается моторов, то BMW X2 должен получить гибридную силовую установку, которая появится и на кроссоверах X1 и MINI Countryman. Она будет состоять из 1,5-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом и электромотора. До 100 км/ч гибридный X2 будет разгоняться примерно за 7 секунд, а запас хода на электротяге составит около 48 км.

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За рулем

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