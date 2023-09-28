BMW анонсировал новый X2

Компания BMW опубликовала короткое видео, демонстрирующее новый кроссовер. Предполагается, что это следующее поколение кросс-купе X2

Тизер демонстрирует профиль автомобиля и светодиодную переднюю оптику. Можно заметить, что фирменная решетка радиатора будет опоясываться узкой светодиодной полосой. Главные передние фары получили по два вертикальных светодиодных элемента. Предположить, что на видео действительно показан новый X2 можно только по небольшому спойлеру над дверью багажника, который также засветился на «шпионских» снимках ранее.

Ожидается, что моторная гамма X2 будет состоять из традиционных ДВС, гибридных силовых установок и нескольких электрических модификаций. Если проводить параллель с новым X1, то вероятнее всего, мощность гибрида составит 317 л.с., а версии с двумя электромоторами - 313 л.с.