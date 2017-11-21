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21 ноя 2017

BMW X2 может получить версию M Perfomance

BMW X2 может получить версию M Perfomance
Автор фото: фирма-производитель

Среди рассекреченных двигателей для кроссовера BMW X2 самым мощным является 2-литровый турбомотор мощностью 228 л.с. Но он недолго останется на вершине гаммы: баварцы готовят новую мощную версию, которая появится в рамках линейке M Perfomance.

Это действительно будет самый мощный агрегат в гамме, ведь «истинной» М-версии у X2 не будет. По данным источников внутри компании новый мотор сделан на базе существующего 4-цилиндрового силового агрегата с индексом B48. Его «заряженная» версия получит индекс B48A20T1. Все автомобили с этим мотором несут в своем индексе 35i.

После X2 такой же силовой агрегат получат X1, «копейка» и 2-Series Gran Coupe.Последние две модели со сменой поколений «переезжают» на переднеприводную платформу, потому новый двигатель должен помочь компенсировать недостаток «драйверских ноток», говорят источники в BMW.

Сегодня 228-сильный BMW X2 xDrive28i разгоняется до «сотни» за 6,5 секунд. Версия, которая скорее, всего будет называться BMW X2 M135i явно должна улучшить этот показатель как минимум на полсекунды.

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При написании новости использовалась информация:
BMWBlog

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