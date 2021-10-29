Тюнинг-ателье Manhart Performance подготовило пакет доработок для BMW X3M

Удивительно, но младший X3M, проведенный через руки мастеров тюнинга, оказался даже мощнее X5M. Впрочем, поговорим обо всем по порядку

Как вы думаете? Над каким узлом чаще всего работают мастера тюнинга, когда создают тот или иной проект? Отвечаем – над двигателем. В случае с BMW X3M ателье также произвело существенную доработку штатного 510-сильного двигателя. В процессе работ ему поставили иной блок управления, также была полностью заменена система выпуска, в результате чего мощность автомобиля составила 600 лошадиных сил.

Из остальных доработок стоит отметить особую калибровку амортизаторов и замену пружин на более жесткие аналоги. Разумеется, особого внимания достоин и боди-кит, в его состав входят: передний сплиттер, задний диффузор, вставки в бампере и корпуса боковых зеркал. Весь комплект выполнен из углепластика.