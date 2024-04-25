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25 апр 2024

BYD показал новый электрический хэтчбек Ocean-M

BYD показал новый электрический хэтчбек Ocean-M
Автор фото: фирма-производитель

На Пекинском автосалоне состоялась премьера новой электрической модели BYD - хэтчбек под названием Ocean-M. Пока это прототип, но серийную версию представят уже в этом году

Информации о модели немного, но можно в полной мере оценить внешний облик автомобиля. Дизайн оформлен в спортивной стилистике. Бросаются в глаза аэродинамический обвес, а также передний бампер с крупными воздухозаборниками. Над дверью багажника установлен раздвоенный спойлер. Предполагается, что по габаритам он встанет между Dolphin и Seal.

Ocean-M получит полностью электрическую силовую установку, но также отмечалось, что модель потенциально может получить и гибридную версию. Судя по внешности, акцент сделают видимо на динамике, при этом даже разгоном до “сотни” в компании не поделились. Также предполагается, что Ocean-M станет первым электромобилем BYD, которому достанутся LFP батареи Blade Battery второго поколения от FinDreams. Их главной особенностью станет повышенная энергоплотность, достигающая 190 Втч/кг. 

При написании новости использовалась информация:
autohome

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