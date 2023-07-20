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20 июл 2023

BYD показала новый внедорожник

BYD показала новый внедорожник
Автор фото: фирма-производитель

В преддверии официальной презентации компания Fang Cheng Bao, являющаяся суббрендом BYD, опубликовала изображения нового внедорожника Leopard 5

Автомобиль получил “квадратный” экстерьер в стиле Mercedes G-Class. Вероятно, компания планирует напрямую создать конкуренцию немецкому внедорожнику. Ранее стало известно, что длина автомобиля составит примерно 5 метров, а колесной базы - 2,8 м.

Однако не только внешний облик Leopard 5 станет главным конкурентным преимуществом. Внедорожник будет оснащен гибридной силовой установкой суммарной мощностью в 680 л.с. В свою очередь, гибридный агрегат спортивной версии AMG G 65 имеет максимальную мощность 585 л.с.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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