BYD показала новый внедорожник

В преддверии официальной презентации компания Fang Cheng Bao, являющаяся суббрендом BYD, опубликовала изображения нового внедорожника Leopard 5

Автомобиль получил “квадратный” экстерьер в стиле Mercedes G-Class. Вероятно, компания планирует напрямую создать конкуренцию немецкому внедорожнику. Ранее стало известно, что длина автомобиля составит примерно 5 метров, а колесной базы - 2,8 м.

Однако не только внешний облик Leopard 5 станет главным конкурентным преимуществом. Внедорожник будет оснащен гибридной силовой установкой суммарной мощностью в 680 л.с. В свою очередь, гибридный агрегат спортивной версии AMG G 65 имеет максимальную мощность 585 л.с.