BYD продал больше электрокаров в Японии, чем Toyota

Компания BYD впервые превзошла Toyota по объемам продаж электромобилей на японском рынке в 2024 году

Согласно данным Японской ассоциации автомобильных дилеров, BYD реализовала 2223 электрокаров, что на 54% больше, по сравнению с предыдущим годом. В то же время, продажи электромобилей Toyota снизились на 30%, составив 2038 единиц. Сейчас электрический модельный ряд BYD состоит из Atto 3 (Yuan Plus), Dolphin и Seal EV. В 2025 году ожидается запуск новой модели — BYD Sealion 07 EV.

Несмотря на падение продаж на 44%, Nissan остаётся лидером японского рынка электромобилей, контролируя около 50% сегмента. Однако модели компании также демонстрируют снижение популярности: продажи компактного Nissan Sakura сократились на 38% (22 926 единиц), а Leaf — на 48%.

В целом, рынок электромобилей в Японии сейчас переживает не лучшие времена. В 2024 году было продано 59736 электромобилей, что на 33% меньше, чем в 2023 году. При этом доля электромобилей на рынке опустилась ниже 2%, что является самым низким показателем среди развитых стран.

