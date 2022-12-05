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5 дек 2022

BYD стал поставлять машины на рынок Японии

BYD стал поставлять машины на рынок Японии
Автор фото: фирма-производитель

Китайская BYD Auto подтвердила ранее анонсированные планы выйти на рынок легковых автомобилей Японии. 5 декабря компания объявила цены на первую доступную японцам модель — это компактный электрический кроссовер BYD Atto 3

Просто к сведению – автомобиль оценили  в четыре миллиона йен, что в рублевом эквиваленте составляет два с небольшим миллиона рублей. К слову, сам автомобиль является электрокаром – он приводится в движение 204-сильным двигателем.

В целом, выход на рынок Японии для BYD – это вопрос престижа и имиджа. Хотя, планы у марки большие – к примеру, к концу следующего года руководство концерна хочет создать полноценную дилерскую сеть, которая будет состоять, минимум, из ста автосалонов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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