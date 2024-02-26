BYD ведет разработку новых аккумуляторов для мотоциклов и скутеров

Стало известно, что китайский автомобильный гигант BYD ведет разработку новых аккумуляторов для “двухколесных автомобилей”. Об этом сообщила их дочерняя компания FinDreams в местной социальной сети

Заявление было сделано на фоне произошедшего пожара в жилом доме в Нанкине 23 февраля, который, по неофициальным данным, случился из-за воспламенившегося аккумулятора электрического скутера. Такие случае в Китае не редки. Отмечается, что число случаев возгорания аккумуляторов на электрических двухколесных транспортных средствах увеличилось на 17,4% по итогам 2023 года.

BYD намерена решить данную проблему путем разработки новых, более безопасных аккумуляторов. Напомним, что у компании уже есть электрический скутер X1, созданный совместно с сингапурским брендом Scorpio Electric. Данная модель комплектуется батареей емкостью 4,8 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода до 200 км. Этот же аккумулятор планируется использовать и на других скутерах бренда Scorpio.