В Китае заметили новое спортивное купе от BYD

Китайская компания BYD готовит к дебюту новое спортивное купе, основанное на концепте Fang Cheng Bao Super 9, но предполагается, что модель будет выпускаться под брендом Denza

Судя по изображениям, серийному автомобиля мало что досталось от концепта Super 9. Здесь не только иная форма кузова, но также не так развит аэродинамический обвес. Визуально он больше напоминает Denza Z9, но с более квадратными пропорциями задней части кузова. Также можно заметить, что автомобиль получит привычные зеркала заднего вида и достаточно крупные колесные диски.

По некоторым данным, купе может достаться силовая установка от Denza Z9 GT, которая включает три электромотора суммарной мощностью 965 л.с. Z9 может разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с. Емкость аккумулятора - 100 кВт*ч. Максимальный запас хода составляет 630 км.