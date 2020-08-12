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12 авг 2020

В России отзывают кроссоверы Bentley из-за дефектных ремней безопасности

В России отзывают кроссоверы Bentley из-за дефектных ремней безопасности
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bentley отзывает в России 19 кроссоверов, реализованных с 2018 по 2020 год. Причина — в дефектном креплении ремней безопасности третьего ряда

Как сообщает Росстандарт, дефектное крепление ремней может не выдержать расчётную нагрузку. В случае аварии существует риск, что проушины ремней безопасности третьего ряда отсоединятся от кузова. В рамках акции на автомобилях заменят крепёжный винт длиной 26 мм на винт длиной 40 мм. Работы будут произведены бесплатно.

VIN-коды отзываемых автомобилей также опубликованы на сайте Росстандарта. В начале июня Bentley объявляла глобальный отзыв 6000 экземпляров Bentayga, из которых 1892 машины в США и 783 в Европе. По данным Automotive News, причина была в протечке разъёма топливопровода, что могло спровоцировать возгорание.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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