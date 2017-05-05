Bentley Bentayga стала «самым самым» внедорожником: самым быстрым, самым роскошным, самым дорогим автомобилем в своем классе. Но в британской компании считают, что почивать на лаврах не стоит: из-за скорого появления массы конкурентов в Bentley задумались над созданием новых версий этой модели

По словам главы Bentley Вольфганга Дюрхаймера, компания должна играть на опережение и представлять новые варианты внедорожника, прежде чем аналогичные модели появятся у конкурентов, в первую очередь у Lamborghini и Rolls-Royce.

В настоящее время в Bentley обсуждают создание экстремальной версии Bentayga, которая может получить индекс GT3 R, такой же как носит полутрековое купе Continental. Эта версия может появиться в 2022 году, как раз во время легкого рестайлинга обычной версии Bentayga.

Кроме того, в Bentley могут создать укороченную версию Bentayga, которая займет нишу на ступеньку ниже и, соответственно, будет стоить дешевле, а также возможность создания купе-кроссовера с покатой линией крышей.

Напомним, сегодня Bentley Bentyaga предлагается с 6,2-литровым двигателем W12 мощностью 600 л.с. и 429-сильным турбодизелем. В следующем году должен появиться гибридный вариант этого внедорожника.