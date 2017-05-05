Автомобильный портал Motorpage
5 май 2017

Bentley Bentayga может стать еще быстрее

Bentley Bentayga может стать еще быстрее
Автор фото: фирма-производитель

Bentley Bentayga стала «самым самым» внедорожником: самым быстрым, самым роскошным, самым дорогим автомобилем в своем классе. Но в британской компании считают, что почивать на лаврах не стоит: из-за скорого появления массы конкурентов в Bentley задумались над созданием новых версий этой модели

По словам главы Bentley Вольфганга Дюрхаймера, компания должна играть на опережение и представлять новые варианты внедорожника, прежде чем аналогичные модели появятся у конкурентов, в первую очередь у Lamborghini и Rolls-Royce.

В настоящее время в Bentley обсуждают создание экстремальной версии Bentayga, которая может получить индекс GT3 R, такой же как носит полутрековое купе Continental. Эта версия может появиться в 2022 году, как раз во время легкого рестайлинга обычной версии Bentayga.

Кроме того, в Bentley могут создать укороченную версию Bentayga, которая займет нишу на ступеньку ниже и, соответственно, будет стоить дешевле, а также возможность создания купе-кроссовера с покатой линией крышей.

Напомним, сегодня Bentley Bentyaga предлагается с 6,2-литровым двигателем W12 мощностью 600 л.с. и 429-сильным турбодизелем. В следующем году должен появиться гибридный вариант этого внедорожника.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Autocar

Комментарии к новости

Последние новости

...
Bentley Bentayga

Дизельный Bentley приедет в Россию

22 марта 2017
Bentley Bentayga Mulliner 2017

Самый дорогой Bentley Bentayga от Mulliner

02 марта 2017

В России стартовал прием заказов на новую версию Bentley Bentayga

08 февраля 2017

Bentley планирует превратить Bentayga в целое семейство кроссоверов

08 декабря 2016

Bentley объявил о начале отзыва своих автомобилей в России

06 декабря 2016

Bentley сообщает о начале первого отзыва кроссоверов Bentayga

24 ноября 2016

 Новости Bentley Bentayga

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Creta - hyundai creta 2016 для домохозяек и не только Тест драйв
05 мая 2017

Hyundai Creta
"Для домохозяек и не только"
Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 уроки мастерства
Тест драйв
03 мая 2017

Land Rover Discovery
"Уроки мастерства"
Chery Tiggo 5 - chery tiggo 5 2016 макияж
Тест драйв
28 апреля 2017

Chery Tiggo 5
"Макияж"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016. украденное сердце
Автопутешествия
27 апреля 2017

Mitsubishi Outlander
"Украденное сердце"

Написано новостей:

1 8 7 8 2