Bentley рассказала, когда обновленный Bentayga приедет в Россию

Обновленный Bentley Bentayga, полностью рассекреченный в конце прошлого месяца, встал на конвейер в Крю. Производитель объявил, что первые покупатели из России получат свои вседорожники в четвертом квартале этого года

Рестайлинговую Bentayga представили в конце июня. Экстерьер автомобиля освежили за счет нового оформления передней и задней частей кузова; заменены панели крыльев, капота, дверцы багажника, а также бамперы. Спереди — увеличенная по площади решетка радиатора и новые светодиодные фары эллиптической формы. Сзади фонари также приобрели эллиптическую форму, а для визуального облегчения формы автомобиля площадка под номерной знак сместилась с дверцы на бампер. В салоне — рулевое колесо и дверные обивки нового дизайна, а также улучшенные сиденья. В комбинации приборов применен 10,9-дюймовый дисплей. По части двигателей изменений нет, при этом на старте обновленный кроссовер будет доступен лишь с одним мотором — 4,0-литровым бензиновым V8 на 550 л.с. и 770 Нм.

Любопытно, но в компании сообщают, что объемы производства модели, ранее снизившиеся на 50% в условиях коронавирусного кризиса, удалось вернуть на прежний уровень. Для этого пришлось перепроектировать несколько сборочных участков с учетом соблюдения безопасной в эпидемиологическом смысле рабочей среды: мастера линии соблюдают социальную дистанцию более одного метра, все прочие сотрудники держатся на расстоянии в два метра друг от друга, на всей территории завода все ходят в масках.