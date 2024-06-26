Bentley показала новое поколение Continental GT Speed

Компания Bentley рассекретила четвертое поколение модели Continental GT, а точнее версию Speed. Автомобиль получил гибридную силовую установку и стал самой мощной дорожной моделью в линейке компании

Гибридная система Ultra Performance Hybrid пришла на смену W12. Она состоит из 600-сильного 4,0-литрового V8 c двойным турбонаддувом и 190-сильного электромотора, встроенного в 8-ступенчатую роботизированную коробку передач. В сумме мощность составляет 782 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Для сравнения, прежний Continental GT Speed с W12 располагал 659 л.с. и 900 Нм крутящего момента.

Емкость батареи - 25,9 кВт*ч. Запас хода в электрическом режиме составляет 81 км. При этом, максимальная скорость при таком движении ограничена до 140 км/ч. При переключении в гибридный режим “максималка” уже составит 335 км. Заявленный разгон до 100 км/ч - 3,2 с.

Новый Continental GT сохранил прежнюю форму кузова, но обзавелся новыми элементами дизайна. Передняя оптика теперь оформлена двумя овальными фарами с интегрированными прямоугольными светодиодными блоками, которые отвечают за ДХО. Также немного доработали бампера и решетку радиатора. В салоне изменения менее заметны. Автомобилю доработали отделочные материалы, добавили ионизацию воздуха, слегка изменили ручку КПП и другие элементы декора.

