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19 июн 2024

Новый Bentley Continental GT Speed получит гибридную установку мощностью 771 л.с.

Новый Bentley Continental GT Speed получит гибридную установку мощностью 771 л.с.
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bentley готовит к дебюту новый Continental GT в версии Speed. Презентация состоится 25 июня. Стандартную модификацию покажут позже

Вместе с анонсом даты премьеры, компания поделилась одним изображением будущей новинки. Судя по фотографии, внешний облик следующего поколения Continental GT будет отличаться преимущественно новыми светодиодными фарами и бамперами. Больше крупных изменений ожидается в салоне, но его компания рассекретит только на следующей неделе.

Bentley Continental GT Speed получит новейшую гибридную систему Ultra Performance Hybrid мощностью 771 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Это будет самый мощный автомобиль за всю 105-летнюю историю марки. Предполагается, что максимальная скорость купе составит 335 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
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