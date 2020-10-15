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15 окт 2020

Bentley представила «лёгкий» Flying Spur с мотором V8

Bentley представила «лёгкий» Flying Spur с мотором V8
Автор фото: фирма-производитель

Компания Bentley показала новую версию Flying Spur с двигателем V8, развивающим меньше лошадиных сил, чем W12. Вместе с мощностью сократилась и масса автомобиля, что, как заверяют в Bentley, сделало седан более «ориентированным на водителя»

Bentley Flying Spur V8 весит на 100 килограммов меньше, чем модификация с 6,0-литровым W12. При этом бóльшая часть веса ушла из носовой части за счёт установки более компактного двигателя, что привело к улучшению управляемости и манёвренности.

Под капотом установили 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом с системой отключения половины цилиндров при малых нагрузках – таким же оснащается Continental GT. Двигатель выдаёт 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента и работает в тандеме с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом с муфтой подключения передней оси.

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