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8 июл 2021

В Bentley показали Flying Spur в версии гибрид

В Bentley показали Flying Spur в версии гибрид
Автор фото: фирма-производитель

Линейка гибридных моделей Bentley находится в стадии активного развития. Буквально на днях компания представила «зеленую» модель Flying Spur

Под капотом модели расположился трехлитровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом , который развивает 416 лошадиных сил. В паре с ним трудится 136-сильный электромотор. Такая конфигурация агрегатов уже знакома нам по гибридной Bentayga. Инженеры Bentley заявляют, что комбинированная силовая установка сопоставима по мощности и динамике с мотором V8, но она является более экономичной, что обеспечивает машине больший запас хода.

Да,  на одном баке и с полной батареей автомобиль проедет более семисот километров.  А заявление на равную динамику с мотором V8 подтверждаются характеристиками разгона до сотни – гибридный седан проделывает это за 4.3 секунды, что всего лишь на две десятых секунды больше Flying Spur V8.

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