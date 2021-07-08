В Bentley показали Flying Spur в версии гибрид

Линейка гибридных моделей Bentley находится в стадии активного развития. Буквально на днях компания представила «зеленую» модель Flying Spur

Под капотом модели расположился трехлитровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом , который развивает 416 лошадиных сил. В паре с ним трудится 136-сильный электромотор. Такая конфигурация агрегатов уже знакома нам по гибридной Bentayga. Инженеры Bentley заявляют, что комбинированная силовая установка сопоставима по мощности и динамике с мотором V8, но она является более экономичной, что обеспечивает машине больший запас хода.

Да, на одном баке и с полной батареей автомобиль проедет более семисот километров. А заявление на равную динамику с мотором V8 подтверждаются характеристиками разгона до сотни – гибридный седан проделывает это за 4.3 секунды, что всего лишь на две десятых секунды больше Flying Spur V8.