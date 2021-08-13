Ателье Mulliner представило новый проект на базе Bentley Flying Spur

Придворное тюнинг-ателье Bentley представило особую версию флагманского седана марки – модели Flying Spur, где все важные изменения сосредоточены на декоре

Да, техническая модернизация автомобиля не производилась. Под капотом данного Flying Spur находятся стандартные агрегаты – шестилитровый мотор W12 или четырехлитровый V8 (на выбор). Есть возможность получить и гибридную модификацию, тогда автомобиль будет приводиться в движение мотором V6 (c двойным турбонаддувом) и парой электрических двигателей.

Зато в плане стайлинга у автомобиля полный порядок. Специалисты из Mulliner установили на седан новую решетку радиатора, особые вентиляционные решетки на передние крылья и эксклюзивные 22 дюймовые диски. Что до салона, то его можно назвать настоящим произведением искусства – кресла получили новую обивку с уникальным узором, который был вышит вручную, а на центральную консоль установили настоящий хронометр. Также мастера установили новую приборную панель с фирменным графическим оформлением интерфейса.