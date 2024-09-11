Представлен новый Bentley Flying Spur: самый мощный седан в истории бренда

Компания Bentley представила новое поколение седана Flying Spur. Автомобиль получил 782-сильную гибридную установку и стал самым мощным седаном в истории бренда

Новый Flying Spur дебютировал в версии Speed с гибридной силовой установкой Ultra Performance Hybrid. Она включает 4,0-литровый турбомотор V8 мощностью 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 190-сильным электромотором, интегрированным в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Суммарная мощность системы составляет 782 л.с. и 1000 Нм крутящего момента, что на 20% больше по сравнению с предыдущим двигателем W12, развивавшим 635 л.с. и 900 Нм.

Гибрид комплектуется аккумулятором емкостью 25,9 кВт*ч. Максимальный запас хода составляет 829 км, причём на электротяге автомобиль способен проехать до 79 км при скорости до 140 км/ч. Максимальная скорость ограничена на отметке 285 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 3,5 секунды.

Отличительные черты нового Flying Spur включают 22-дюймовые диски и переработанную выхлопную систему. В остальном дизайн остался прежним: сохраняется характерная "четырёхглавая" оптика, несмотря на то, что недавно представленный Continental GT уже отошёл от этой стилистики. В салоне обновились отделка и декоративные элементы. За дополнительную плату можно установить индивидуальные системы климат-контроля для каждого пассажира и аудиосистему с 19 динамиками от Naim.

