Анонсирован новый Bentley Flying Spur

Автомобили сегмента люкс имеют очень большой жизненный цикл, однако это правило не работает в случае с роскошным седаном Bentley Flying Spur. Его текущую версию представили в 2013 году, а британцы уже начали подготовку к презентации новой модели

С точки зрения дизайна интересно одно решение, которое роднит автомобиль с Rolls-Royce. Речь идёт о складывающейся электроприводом крылатой букве «B» на капоте. Она умеет прятаться вниз, чтобы повысить безопасность пешеходов и не привлекать внимание воришек. В целом же, судя по тизерам, силуэт Bentley Flying Spur почти не изменится.

Говоря о технике, стоит отметить, что Flying Spur окажется близким родственником купе Continental GT, третье поколение которого представили в 2017 году. Это означает, что автомобиль переедет на платформу MSB, которая также лежит в основе Porsche Panamera. От силовых агрегатов не стоит ожидать откровений: новинка получит фирменные моторы V8 и W12, знакомые по другим моделям бренда.