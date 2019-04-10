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10 апр 2019

Анонсирован новый Bentley Flying Spur

Анонсирован новый Bentley Flying Spur
Автор фото: фирма-производитель

Автомобили сегмента люкс имеют очень большой жизненный цикл, однако это правило не работает в случае с роскошным седаном Bentley Flying Spur. Его текущую версию представили в 2013 году, а британцы уже начали подготовку к презентации новой модели

С точки зрения дизайна интересно одно решение, которое роднит автомобиль с Rolls-Royce. Речь идёт о складывающейся электроприводом крылатой букве «B» на капоте. Она умеет прятаться вниз, чтобы повысить безопасность пешеходов и не привлекать внимание воришек. В целом же, судя по тизерам, силуэт Bentley Flying Spur почти не изменится.

Говоря о технике, стоит отметить, что Flying Spur окажется близким родственником купе Continental GT, третье поколение которого представили в 2017 году. Это означает, что автомобиль переедет на платформу MSB, которая также лежит в основе Porsche Panamera. От силовых агрегатов не стоит ожидать откровений: новинка получит фирменные моторы V8 и W12, знакомые по другим моделям бренда.

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При написании новости использовалась информация:
Drom

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